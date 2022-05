Soccorsa a Diano Marina una Caretta di 45kg

Animali salvati

L’animale è stato poi trasferito in serata all’Acquario di Genova grazie all’intervento dei Carabinieri forestali

Il recupero venerdì scorso

Venerdì 13 maggio è stata soccorsa a Diano Marina e ricoverata all’Acquario di Genova una tartaruga Caretta caretta di 45 kg di peso.

Individuata in difficoltà, in balia delle onde, nei pressi di Molo Landini, è stata soccorsa dal bagnino e sono state contattate le autorità competenti e i biologi dell’associazione @delfinidelponente che sono subito intervenuti. L’animale è stato poi trasferito in serata all’Acquario di Genova grazie all’intervento dei Carabinieri forestali – servizio C.I.T.E.S..

Lo staff medico-scientifico dell’Acquario di Genova ha accolto la tartaruga e ha subito somministrato fluidi per la reidratazione. Sta svolgendo tutti i controlli ed esami per poter diagnosticare le cause della notevole debilitazione dell’animale. La presenza di molti cirripedi, detti anche denti di cane, sul carapace e sul becco fa presumere che avesse da tempo ridotte capacità di nuotare ed immergersi.

La Caretta caretta resterà ricoverata in prognosi riservata presso l’area curatoriale dell’Acquario dove verrà seguita e curata dallo staff di biologi e veterinari.

.

L’Acquario di Genova interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per l’ospedalizzazione delle Caretta caretta (accordo Stato-Regioni), svolta in collaborazione con i Carabinieri servizio C.I.T.E.S.. Nel 2017, ha ricevuto, insieme all’Acquario di Livorno, anch’esso gestito da Costa Edutainment, il riconoscimento nazionale per questa attività dal Ministero della transizione ecologica.

.

Da oltre tre anni il comando regionale della @guardiacostiera della Liguria e Acquario di Genova hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per definire a livello operativo le modalità di intervento in caso di segnalazione, avvistamento o ritrovamento di esemplari di fauna marina feriti o in difficoltà.

.

Si ricorda che ogni avvistamento di tartarughe o altri animali in difficoltà in mare e sulle coste deve essere subito segnalato alla Guardia Costiera, contattando il numero 1530 attivo 24 ore al giorno.