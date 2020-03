Sull’Imperatrice di Sanremo turisti lombardi e piemontesi, ma nessun controllo. Foto

Sull’Imperatrice di Sanremo nessun controllo

Ci sono coppie piemontesi e lombarde, chi seduto su una panchina del lungomare e chi in giro per una passeggiata sulla ciclabile; ma anche residenti che pur di non restare a casa, a poltrire, con una discreta giornata di sole, escono per un giro in bici e una corsa. L’unica cosa che manca sono i controlli. Molti posti di blocco sulle strade, è vero: ma in città? Sul lungomare Imperatrice e sulla ciclabile, la gente passeggia beatamente, come s l’emergenza sanitaria fosse un problema di chi abita in Lombardia, Veneto o Piemonte. Il risultato è che in pochi ancora rispettano il decreto Conte.

