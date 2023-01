Un goal in pieno recupero salva l'Imperia

Il match tra Imperia e Arenzano finisce 2-1 per i neroazzurri

L'Imperia vince in zona cesarini la sfida di oggi contro l'Arenzano. Al gol di Metalla nel primo tempo rispondono, nella ripresa, Ravoncoli e Guida che in pieno recupero segna il 2-1 finale.

CRONACA:

Primo Tempo

9' azione pericolosa Arenzano numero Lupi a destra cross tentativo di acrobazia di Metalla palla a lato

14' azione per l'Imperia sugli sviluppi di un calcio d'angolo batti e ribatti in area, la palla arriva a Saviozzi che sbaglia da ottima posizione

19' bella combinazione Giglio Taddei ma la palla si spegne sul fondo

25' punizione in attacco per l'Arenzano il cross in mezzo arriva a Pellicciari che tira ma Cella ha un ottimo riflesso e respinge il pallone

27' azione dalla sinistra per l'Imperia Cassata resiste ad un contrasto e dal fondo mette in mezzo una palla su cui si avventa Campelli che prova il tiro due volte ma la difesa respinge entrambi i tiri

28' punizione di Sancinito fuori

30' punizione Baroni che crossa in mezzo pallone con contagiri per l'inserimento di Metalla che di testa batte Cella

33' Saviozzi per Casssata che prova il tiro dal limite in area piccola Faggiano para in due tempi

38' punizione dal limite per l'Arenzano tira Baroni F. ma il tiro si spegne a lato

42' tiro punizione Sancinito respinto dalla difesa dell'Arenzano

46' ammonizione Piccardo per fallo su Giglio

48' fine primo tempo

Secondo Tempo

entrano Pirozzi e Meazzi ed escono Piccardo e Metalla

2' tiro Damonte L. da buona posizione finisce alto sopra la traversa

5' calcio d'angolo Imperia la palla arriva a Saviozzi che da buona posizione calcia a lato

7' ammonizione allenatore Corradi

9' punizione calciata da Sancinito ma la difesa respinge la palla risalendo

14' esce Fatnassi ed entra Ardissone

16' ammonizione Damonte A.

18' cambio per l'Arenzano esce Damonte L. ed entra Rampini

21' ammonizione Bocchi

24' ammonizione Guida

25' goal Ravoncoli, il tiro cross dalla fascia destra forse deviato finisce in porta alle spalle di Faggiano

28' punizione Sancinito bel tiro ma bravo Faggiano a respingere in angolo sugli sviluppi la palla finisce di nuovo in calcio d'angolo colpo di testa di Taddei e finisce fuori

30' esce Campelli ed entra Gandolfo

35' esce Biancato ed entra Galleri

39' azione personale di Cassata che semina da solo quattro difensori però viene bloccato al momento del tiro

40' tiro di Ardissone respinto in calcio d'angolo

41' esce Baroni F. per far entrare Rossi

48' goal Guida sul finale

TABELLINO:

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Fatnassi(Ardissone), Giglio, Cassata, Campelli(Gandolfo), Saviozzi a disposizione: Bova, Panaino, Lanteri, Amoretti, Morchio, Minasso, Moro Allenatore: Bocchi

ARENZANO: Faggiano, Damonte A., Brini, Baroni F., Piccardo(Meazzi), Baroni L., Damonte L.(Rampini), Lupi, Metalla (Pirozzi), Biancato, Pellicciari a disposizione: Vallarino, Della Rossa, Rossi, Chiappino, Galleri, Cicirello Allenatore: Corradi