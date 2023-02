Al via il restyling di Piazza Roma e del parco giochi di Largo Ghiglia

Nuova vita per Piazza Roma e il parco giochi di Largo Ghiglia a Imperia. Questa mattina, nella rinnovata Sala Commissioni di Palazzo Civico, sono stati presentati i progetti di riqualificazione delle due aree cittadine. Presenti il sindaco Claudio Scajola, l'assessore regionale Marco Scajola e l'assessore comunale Laura Gandolfo. Le opere sono state finanziate con fondi di Regione Liguria destinati alla rigenerazione e riqualificazione urbana per un totale di 400mila euro.

Piazza Roma e Largo Ghiglia

In Piazza Roma a Porto Maurizio, dove i lavori inizieranno settimana prossima, è prevista la completa riqualificazione dell'area, con la sistemazione delle aiuole esistenti, nuove piantumazioni, la revisione dell'intera pavimentazione e il restauro delle sedute. È previsto lo spostamento e il rinnovo complessivo dell’area giochi per bambini, l'installazione di una struttura per l'attività sportiva a corpo libero e il rifacimento dei sistemi di regimazione delle acque, irrigazione, illuminazione e videosorveglianza.

Per quanto riguarda Largo Ghiglia a Oneglia, il progetto prevede la riqualificazione del parcheggio sopra l'area, il rifacimento completo della pavimentazione e dei giochi, oltre a varie opere di manutenzione nelle aree limitrofe. L'apertura del cantiere è prevista per fine mese.

Dalla Regione 400mila euro

"Grazie a un contributo straordinario da parte della Regione - ha commentato il sindaco Scajola - riusciamo a sistemare due giardini importanti a Oneglia e Porto Maurzio".

“Due interventi di riqualificazione importanti, molto sentiti dai cittadini imperiesi. Piazza Roma nel cuore di Porto Maurizio e Largo Ghiglia nel centro di Oneglia. Recuperare e riqualificare zone strategiche delle nostre Città. Regione Liguria si è impegnata per un ammontare complessivo di 400 mila euro - ha spiegato l'assessore regionale Marco Scajola - . In poco più di un anno, grazie al Programma di Rigenerazione Urbana abbiamo finanziato ben 76 progetti in tutta Liguria, per un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro.– afferma l’assessore all’urbanistica Marco Scajola, che prosegue– in provincia di Imperia abbiamo stanziato oltre 6,4 milioni di euro per la realizzazione di 32 progetti. Un lavoro costante, condiviso con le amministrazioni locali, che consentirà di dare un nuovo volto al nostro territorio, con l’obiettivo di renderlo più vivibile per i cittadini e più attrattivo per i turisti. Con sempre grande attenzione al recupero dell’esistente e alla conservazione dei luoghi che custodiscono la nostra storia e le nostre tradizioni".

Verranno installate telecamere di video sorveglianza di nuova generazione, verrà sostiuito tutto l'impianto di illuminazione ed è prevista una riasfaltatura - spiega l'assessore all'Arredo Urbano e al Verde, Laura Gandolfo - E poi ancora verranno rimesse a posto le panchine e riqualificate le aiuole. Per quanto riguarda l'area gioco è prevista la completa sostituzione dei giochi attualmente presenti e sarà presente anche un'area fitness in piazza Roma". E ancora: "In Largo Ghiglia verranno sistemate le due terrazze gioco con l'installazione di nuovi giochi e anche l'area parcheggio sarà oggetto di riqualificazione".