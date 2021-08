Altri due nuove Open Night

VACCINAZIONE ANTI COVID, NUOVE OPEN NIGHT AD ACCESSO DIRETTO QUESTA.SETTIMANA IN LIGURIA

Proseguono gli Open day e Open night organizzati da Regione Liguria per le vaccinazione anti Covid senza prenotazione: sono cinque le nuove serate in programma per questa settimana per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid o anticipare il richiamo in tutte le Asl liguri. Ecco il dettaglio:

OPEN NIGHT, ECCO DOVE E QUANDO VACCINARSI

ASL1

mercoledì 18 agosto

Palasalute di Imperia dalle 19 alle 22

venerdì 20 agosto

Palafiori di Sanremo dalle 19 alle 22

In programma per la settimana seguente altri Open day e Open night ad accesso diretto nelle giornate del 23, 25 e 27 agosto