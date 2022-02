Arriva in Liguria la cugina di Papa Francesco

Suor Ana Rosa Sivori, sarà presente nell'ambito del summit "Le vie delle Americhe" in vista dell'Economic Forum Giannini 2022

Ci sarà anche Suor Ana Rosa Sivori, la cugina di Papa Francesco, con avi a Cogorno, il prossimo 25 febbraio alle 14:30 all'Auditorium San Francesco per "Vie delle Americhe", summit in cui saranno approfondite, attraverso testimonianze, l'emigrazione di Chiavari, della Fontanabuona e della Val Graveglia.

Gli interventi

Tanti gli interventi e le testimonianze: oltre alla cugina del Papa, così come riporta Prima Il Levante, e alle figure istituzionali di Comune, Città Metropolitana e Regione, anche l'Agente Consolare degli Stati Uniti d'America Anna Maria Saiano; Vivian Cardia dell'associazione Liguri nel Mondo New York, Joe Gardella dell'associazione Liguri nel Mondo San Francisco - California e Franca Cuneo con il papà Franco, originari di Gattorna in val Fontanabuona, titolare dell'omonimo ristorante del porto di Amburgo frequentato dall'amico scrittore Luis Sepulvèda che vi ambientò "La gabbianella e il gatto che gli insegnò a volare".

L'incontro in vista dell'Economic Forum Giannini, evento dedicato al più grande banchiere del mondo, fondatore della Bank of America, originario del Tigullio, che tornerà anche nel 2022.