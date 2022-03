Arrivati al Gaslini due piccoli pazienti oncologici ucraini

Liguria

Il trasferimento dei due bambini presso l'ospedale pediatrico è stato realizzato tramite il sistema 118-Protezione civile di Regione Liguria da Anpas

Sono arrivati ieri due piccoli ucraini, malati oncologici, all'Istituto Gaslini di Genova: “Siamo orgogliosi - ha aggiunto il presidente Toti - di poter mettere a disposizione le nostre eccellenze e un fiore all’occhiello della Sanità ligure come l’Ospedale Gaslini per la popolazione ucraina che sta attraversando un momento drammatico”. Il trasferimento dei due bambini presso l'ospedale pediatrico è stato realizzato tramite il sistema 118-Protezione civile di Regione Liguria da Anpas Liguria, attraverso anche l'ausilio di una mediatrice culturale volontaria.

Dopo i primi accertamenti presso l'ospedale pediatrico, i minori, con i loro familiari, la scorsa notte sono stati ospitati presso la struttura gestita dalla Protezione civile regionale in via Liri a Genova mentre domani un’equipe del Gaslini effettuerà un secondo screening direttamente nella casa di prima accoglienza.