Ezio Greggio in visita a Dolceacqua per la presentazione del suo nuovo libro

Questo pomeriggio Ezio Greggio in visita al palazzo consiliare di Dolceacqua, ha presentato il suo nuovo e divertente libro "Ezio Greggio n.1 Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate"

"Che bello essere a Dolceacqua, ogni volta che vengo sento un palpito interiore, è un luogo meraviglioso, è un vero piacere essere qui"

In presenza del sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola e delle molte persone che non hanno perso occasione di ascoltare lo scrittore, Ezio Greggio racconta da dove nasce l'iniziativa di scrivere un libro: "Un giorno mentre sistemavo i miei scatoloni in ufficio, tra premi e foto ritrovate, mi sono reso conto di aver raggiunto quarant'anni di carriera e ho sentito il desiderio di raccontare qualcosa della mia storia, attraverso episodi divertenti"

"Ho cominciato a scegliere episodi che raccontassero questo mio percorso partito da Biella che poi è arrivato fino a Hollywood, Montecarlo, Cinecittà e tanti luoghi del mondo dove lavoro"

Ezio Greggio prosegue "Nel libro ci sono anche tantissimi scherzi che ho fatto e subito durante la mia carriera, ho svelato qualche retroscena e un po' di avventure. Amo il mio mestiere di comico e proprio per questo motivo, a differenza di alcuni miei colleghi, ho voluto raccontare parte della mia storia attraverso risate e divertimento."