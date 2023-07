Bordighera un mare di sapori, dal 24 al 26 luglio sul lungomare Argentina

L'evento è alla sua ottava edizione

Si terrà da lunedì 24 a mercoledì 26 luglio, dalle 19, l’ottava edizione di "Bordighera Un Mare di Sapori”, che vede come location il lungomare Argentina a Bordighera. Una tre giorni intensa, attenta a celebrare il buon cibo.

L’inaugurazione è attesa lunedì

L'evento organizzato da Confcommercio di Bordighera con il Comune di Bordighera e Regione Liguria, premia il lungomare quale luogo ideale per accompagnare il visitatore e il turista in un percorso enogastronomico, lungo una tavolata che si snoda in riva al mare, alla scoperta delle eccellenze del territorio.

Fabrizio Tenerelli