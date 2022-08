Borsa di studio alla Joffrey Ballet School di New York per Sofia

Una grande gioia ma soprattutto una grande opportunità quella offerta a Sofia Jardines, 17enne sanremese con un’unica passione: la danza classica.

In questi giorni la giovanissima ballerina è a New York insieme alla mamma, l’avvocato Agata Armanetti, per partecipare a uno stage della Joffrey Ballet School. Ma non è tutto, alla ragazza è stata offerta una borsa di studio per l’imminente anno scolastico La abbiamo incontrata prima della sua partenza.

Sofia raccontaci quando è nata la tua passione per la danza

«Sicuramente alle elementari. È stato in quel periodo che ho capito che volevo diventare una ballerina. Così ho iniziato a frequentare la scuola di Franca Cozza fino a 11 anni. Poi ho girato in varie scuole a Roma, Genova e due anni in Veneto».

L'intervista completa in edicola questa settimana con il settimanale La Riviera