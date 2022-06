Coda di 30 km per il rientro in Piemonte dopo il weekend al mare

Una lunga coda di circa 30 km sulla strada statale 28 del col di Nava in questo momento in direzione Piemonte. Nel video che pubblichiamo, inviato da un nostro lettore, si vedono le auto ferme in coda per decine di km. Chi non ha voluto rinunciare alla domenica al mare per mettersi in viaggio in mattinata ne sta ora pagando le conseguenze.