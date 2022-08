Da Scambi al Book Festival- Ecco cosa fare in provincia nell'ultimo weekend di agosto

Proponiamo una serie di eventi, dalla Riviera dei Fiori, per passare un fine settimana accattivante. Dal festival dei laboratori paneuretici Scambi allo street food: ecco la proposta.

sabato 27 agosto

BAJARDO

Lectures

Alle 18 nella Chiesa di San Nicolò ore 18 incontro dal titolo “Italo Calvino e le fiabe” a cura di Gerson Maceri, letture di Beatrice Zuin, interventi musicali del Collettivo Macalevi

BORDIGHERA

Claude Monet a Bordighera

Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera. RITROVO: A Bordighera davanti all’ufficio Iat di Bordighera. Costo della visita 10 € ragazzi fino a 15 anni gratis. Durata due ore circa. Prenotazione obbligatoria, Tel. al 327 0824866 oppure SMS o Whatsapp, numero minimo partecipanti 4 persone, massimo 25

Book Festival

Per tutto il giorno e fino al 28 agosto incontri letterari con autori e case editrici nei dehors del centro, workshop di scrittura e giochi

Salone dell’Umorismo

Fino al 28 agosto dalle ore 18 alle 22, presso la ex Chiesa Anglicana, in via Vittorio Veneto, mostra retrospettiva sul Salone dell’Umorismo di Bordighera. Sono esposti i disegni ed i libri più significativi che negli anni hanno vinto la prestigiosa Palma d’Oro, insieme ad una rassegna a tema “Il mondo dell’automobile: oggi e nel futuro”. Inoltre, per gentile concessione della famiglia Peynet, esposta una selezione di opere di Raymond Peynet, il famoso papà di “les amoureux”, primo vincitore della Palma d’Oro. La mostra include anche le copertine del mensile umoristico online Buduar.

DIANO MARINA

Estate Musicale Dianese

Alle ore 21.30, nel Teatro Verde di Villa Scarsella, l’operetta “La vedova allegra”

OSPEDALETTI

Notte Orange

Dalle ore 21.30 in piazza IV Novembre, piazza San Giovanni e sulla pista ciclabile mercatino per le vie del centro, la Berben Band, MH Band, il teatro di Gioacchino Logico “Guasco’n”

PIEVE DI TECO

Expo Valle Arroscia

Dalle ore 15.30 alle 22.30 e fino al 28 agosto nel centro del paese tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting.

RIVA LIGURE

Street food

Dalle 18 in Piazza Ughetto, fino al 28 agosto, Food Street e musica live.

SANREMO

Pinacoteca Rambaldi

Apertura della Pinacoteca Rambaldi a Villa Luca a Coldirodi dalle ore 16 alle 22. Biglietti interi 5 euro, ridotti 3 euro

Scambi

Per il Festival Scambi alle 21.30 in piazza Santa Brigida concerto e balli occitani con Lu Barbalocou. Nel corso della giornata continuano gli incontri e i laboratori del festival (Al Museo Civico “Esperimenti squilibrati” a cura del CERN)

Teatro dialettale

Alle ore 21 per la rassegna di teatro dialettale Nini Sappia in Piazza San Siro spettacolo della Compagnia Stabile Città di Sanremo dal titolo “Chelu meschin”. A seguire premiazioni della Rassegna. Ingresso libero

Sagra

Dalle ore 19 per i festeggiamenti di S. Egidio nel piazzale delle feste di Bussana a mare servizio cucina e dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra Los Tordidos, a cura del Circolo ricreativo Bussanese

VENTIMIGLIA

Steve Mc Curry

Fino al 4 settembre 70 scatti del noto fotografo Steve Mc Curry al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. La mostra fotografica “Cibo”, organizzata da Marina Development Corporation (Mdc), con il patrocinio del Comune, rientra nella rassegna culturale ed enogastronomica “Oltre il cibo”

Street food

Dalle 10 mezzanotte su lungomare Street Food a cura dell'Associazione Fiori Eventi

Domenica 28 agosto

DIANO MARINA

Ciao a te, Lucio

Alle 21.30 a Villa Scarsella “Ciao a te, Lucio", spettacolo dedicato a Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa, nell'ambito della 5^ edizione del Festival di Cultura Popolare "Folk in Diano". Direzione artistica: Antonio Carli. Ingresso libero

PIEVE DI TECO

Expo Valle Arroscia

Dalle ore 15.30 alle 22.30 ultimo giorno nel centro del paese per l’Expo, con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting.

RIVA LIGURE

Street food

Dalle 18 in Piazza Ughetto ultimo giorno di Food Street e musica live.

SANREMO

Pinacoteca Rambaldi

Dalle ore 16 alle 22 è visitabile la Pinacoteca Rambaldi a Villa Luca, in frazione Coldirodi

SanTo – Sanremo Torino

A Palazzo Gentile Spinola ultimo giorno per visitare la mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’, organizzata da Mau e Officine Brand di Domenico Graglia. Apertura ore 17/20; ingresso libero

Scambi

Per il Festival Scambi alle 21 in piazza Santa Brigida premiazioni del concorso Dissolvenze e a seguire concerto dei Perfect Sex Tales. Nel corso della giornata continuano gli incontri e i laboratori del festival (Al Museo Civico “Esperimenti squilibrati” a cura del CERN)

Sagra

Dalle ore 19 per i festeggiamenti di S. Egidio nel piazzale delle feste di Bussana a mare servizio cucina e dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra Cristian e la luna nueva, a cura del Circolo ricreativo Bussanese

VENTIMIGLIA

Le MusE, festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile

Alle ore 18 si continua a Ventimiglia (Forte dell’Annunziata, sala Emilio Azzaretti) con una discussione sulla violenza di genere, moderata da Lilia de Apollonia, a cui partecipano Virginia Ciaravolo, Paola Maccario, Raffaella Ranise, Loriana Lucciarini e Rosaria Carfagno. Segue nel cortile esterno del Forte il concerto delle cantautrici Sala Velardo e Sue. Direzione artistica: Ersilia Ferrante, Daniela Mencarelli Hofmann, Judit Török.

Street food

Dalle 10 mezzanotte su lungomare Street Food a cura dell'Associazione Fiori Eventi