Domani l'inaugurazione della pista ciclabile

"Sarà un ulteriore elemento di traino per questa estate di rilancio che la Città sta vivendo". Non ha dubbi il sindaco Claudio Scajola nel commentare l'apertura al pubblico del primo tratto della Ciclabile di Imperia, quello che va dal confine con San Lorenzo al Mare a Borgo Prino. L'inaugurazione è in programma domani sabato 2 luglio, alle ore 10, nei pressi del Piazzale Santa Lucia. In quello stesso giorno si inaugurerà anche il tratto di San Lorenzo al Mare. «Di comune accordo con il sindaco Scajola- spiega Paolo Tornatore, primo cittadino di San Lorenzo- inaugureremo anche noi la nostra parte di ciclabile. Abbiamo adattato il manto perché dobbiamo ancora asfaltare ma è una delle prime cose che andrà in appalto nel mese di luglio. Finalmente la nostra città sarà unita con il capoluogo- continua- e grazie anche alla Regione Liguria che ha permesso tutto questo con i 900 mila euro di fondi per ultimare il secondo lotto».

Padrino dell'evento sarà il due volte campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno. L'avvio dei lavori risale al giugno 2020. Era stata l'allora Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a posare la prima pietra insieme al sindaco Scajola.

Foto