Enrico Revello confermato alla guida dei pensionati Spi Cgil

Enrico Revello, già segretario per due mandati della Camera del Lavoro di Imperia, è stato riconfermato oggi Segretario Generale SPI Cgil, la categoria dei pensionati della Cgil di Imperia

Oggi il congresso alla Federazione Operaia con la conferma di Enrico Revello alla guida dello Spi Cgil

Il congresso dello Spi Cgil si è tenuto oggi nei locali della Federazione Operaia di Sanremo, in via Corradi. Presente il segretario generale della Camera del Lavoro Fulvio Fellegara, insieme a Ivano Bosco, segretario Spi Liguria, e ai diversi segretari territoriali, con delegati e iscritti.

In programma l'elezione della nuova Assemblea Generale dello Spi imperiese, l’elezione dei delegati al Congresso della Camera del Lavoro, del Congresso Regionale,ed infine l'elezione del nuovo Segretario Generale di categoria.

Alla fine dei lavori è stato confermato alla guida della Federazione Italiana Pensionati Enrico Revello: una lunga militanza in Cgil nella quale ha ricoperto i ruoli di Segretario Filctem e della Funzione Pubblica fino a diventare Segretario Generale della Camera del Lavoro di Imperia fino al 2015. "Per Enrico è la riconferma alla guida dei Pensionati - sottolineano dalla Camera del lavoro provinciale - completano la Segreteria Maria Luisa Paciello e Enrico Torelli: a loro sono andati gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’organizzazione".