Festa delle Forze Armate: il programma

Il programma di Sanremo

Il Comune di Sanremo, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, commemora il Giorno del'Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate con un ricco programma, con il patrocinio della Regione

Liguria, che prevede anche la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri di Asti.

Venerdì 4 novembre, dalle 11.30 alle 13, con partenza dal cimitero monumentale, la Fanfara raggiungerà le piazze principali della città: Casinò – Hotel Nazionale, cinema Centrale, Teatro Ariston e piazza Colombo- solettone.

Di seguito il programma completo:

giovedì 3 novembre:

- ore 18, ex oratorio di Santa Brigida: conferenza del Generale Paolo Capitini sul tema “1914-18 il paradosso del fenomeno sicurezza” e presentazione dei lavori delle scolaresche degli istituti “Cassini” e “Dante”

venerdì 4 novembre:

- ore 9.30: sveglia alla città di Sanremo con la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Asti

- ore 10.30: alzabandiera e resa degli Onori ai Caduti al sacrario del Cimitero

Monumentale. Deposizione corona

- ore 11.30-13: concerti itineranti della Fanfara dei Bersaglieri di Asti nelle piazze principali della città

- ore 15.30-16: raduno in piazza Colombo per inizio delle manifestazioni.

Raduno per inizio corteo.

- ore 16.20: saluto del Sindaco e, a seguire, deposizione della corona al monumento dei Caduti

- ore 16.30: orazione del Gen. (AUS) Paolo Capitini

- ore 16.45-17: corteo per la Chiesa di Santo Stefano. Lettura della preghiera del Soldato

- ore 17: celebrazione Santa Messa – Messa de Requiem (Mozart)

Nella giornata sarà presente, in piazza Borea d’Olmo, un infopoint dell’Esercito Italiano.