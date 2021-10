Goliardi dianesi, pronti per eleggere il Magnifico Podestà e Giudice

il goliarda che avrà il compito di guidare l'Ordine per il prossimo biennio, nel rispetto e nella perpetuazione delle tradizioni goliardiche universitarie in Liguria e in Italia.

Tutto pronto per un appuntamento che si ripete ogni due anni la notte (o quasi) di Halloween: la Sequella de li Goliardi Dianesi si prepara ad eleggere il Magnifico Podestà e Giudice, il goliarda che avrà il compito di guidare l'Ordine per il prossimo biennio, nel rispetto e nella perpetuazione delle tradizioni goliardiche universitarie in Liguria e in Italia.

L'appuntamento è all'Hotel delle Mimose di Diano Marina dalle ora 17:30, quando l'Onorabile Consiglio - il nucleo dei precedenti Magnifici - si ritirerà in una camera segreta per procedere con la votazione. Un grande festa, con ospiti da tutta Italia per partecipare al banchetto allestito dal XIVesimo Magnifco Podestà: Lord Vulvin Rosso e Blu (Come la Sequella).

La tradizione della scelta del nuovo Magnifico Podestà a elezione a scrutinio segreto, la notte di Halloween, si ripete dal 1997, quando a indossare per la prima volta il manto nero e oro, simbolo della carica, era stato l'indimenticato Sansciaratto, al secolo Mauro Feola, l'imprenditore vinicolo (e fondatore della Sequella), morto in un incidente in mare, nel tentativo di salvare il figlio, nel 2015.