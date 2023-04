Grande successo per il Festival Bandistico di Primavera

Ventimiglia animata dai colori e dalla musica delle bande provenienti da tutta la Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana: archiviata con successo l'edizione 2023 del Festival Bandistico di Primavera.

A Ventimiglia il Festival Bandistico di Primavera

Domenica 23 aprile si è svolta a Ventimiglia la Riedizione del Festival Bandistico di Primavera - 1° Memorial Andrea Grani. Per l’occasione, hanno preso parte alla manifestazione 10 associazioni provenienti dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana. La Città di Ventimiglia ha vissuto uno spettacolo di musica ed emozioni senza paragoni: le Bande musicali, durante tutta la mattinata hanno intrattenuto il pubblico presente esibendosi in Piazza del Municipio e sfilando per le vie cittadine, portando gioia, allegria e splendida musica nel centro cittadino.

Ogni Banda ha dapprima eseguito in Piazza una brano, da fermi. A seguire è iniziata la sfilata per le vie cittadine: il corteo prevedeva il passaggio attraverso i giardini pubblici, arrivo sulla passeggiata mare con sosta presso il Belvedere Resentello, poi via Chiappori, via Roma, zona pedonale di via Ruffini e di via Aprosio per poi tornare nuovamente in Piazza.

A seguire, ogni Banda si è nuovamente esibita in Piazza, con grande apprezzamento da parte del pubblico. Dopo la consegna delle targhe commemorative e foto ricordo, tutte le formazioni bandistiche si sono unite per eseguire, tutti insieme, l’Inno di Mameli e Fatene Carà Paulin: con grande emozione, i 300 musicisti presenti hanno eseguito i due brani, che hanno riscosso un grandissimo successo.

Le bande partecipanti

Terminata la manifestazione, la festa della Banda di Ventimiglia è continuata al PalaBigauda di Camporosso dove la Spes Auser Ventimiglia ha organizzato un pranzo per tutti i musicisti presenti all’evento. Le Bande presenti: Banda Musicale “Città di Ventimiglia”, organizzatrice dell'evento, Orchestra Filarmonica Giovanile ”Città di Ventimiglia”, Banda Musicale “Borghetto San Nicolò” Città di Bordighera, Banda della Val Nervia (Bande Musicali di Dolceacqua e Pigna), Banda Musicale di Pompeiana, Banda Musicale “Città di Diano Marina”. Dalla Lombardia: Gruppo Bandistico Misintese “G. Puccini”, Rovellasca drummers (Drumline del Corpo Musicale “G. Verdi” di Rovellasca). Dalla Toscana: Complesso Bandistico “La Marinara” di Forte dei Marmi.

Le bande in azione