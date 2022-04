Gruppo FS italiane: nuove opportunità di lavoro in Liguria 

E’ possibile candidarsi, entro il 28 aprile, nella sezione “Lavora con noi” presente sul sito di Fsitaliane.it

Nuove opportunità di lavoro per i liguri. Il Gruppo Fs Italiane sta ricercando figure professionali, laureande o laureate nelle facoltà di ingegneria, economia o geologia da inserire all’interno dei propri organici con assunzioni a tempo indeterminato.

E’ possibile candidarsi, entro il 28 aprile, nella sezione “Lavora con noi” presente sul sito di Fsitaliane.it per le seguenti posizioni, che opereranno in ambito RFI e avranno la sede a Genova:

• Project Planner Assistant (laurea magistrale in Ingegneria gestionale o economia),

• Project Engineer Assistant (laurea magistrale in Ingegneria),

• assistenti Lavori (laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica,

Telecomunicazione, Civile)

• Geologi (laurea magistrale in Scienze Geologiche).