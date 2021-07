I prezzi delle case comune per comune in Liguria e Provincia di Imperia

Il mercato immobiliare sta dando segnali positivi in quasi tutte le regioni d'Italia e la Liguria non fa eccezione. "Infatti i primi tre mesi del 2021 hanno messo in luce un mattone vivace con volumi in ripresa - secondo l'analisi diffusa nelle scorse ore dall'ufficio studi Tecnocasa - la ricerca della casa sembra quindi stia resistendo grazie ai mutui ancora vantaggiosi e alla volontà degli Italiani di destinare i loro risparmi all’acquisto della casa. Secondo i dati elaborati da Tecnocasa i prezzi si stanno stabilizzando e in alcune realtà sono tendenti al rialzo.

"La rigenerazione urbana sta diventando un cardine importante per la ripartenza: tutti gli interventi previsti per agevolare la ristrutturazione delle case faranno da volano soprattutto per le abitazioni usate".

Un dato incoraggiante che riguarda la provincia di Imperia è la stabilità (o tenuta) dei prezzi rispeto alle altre province liguri. La viariazione tra il primo e il secondo semestre a Imperia e Savona è infatti pari a zero, mentre risulta in flessione dell'1% in provincia della Spezia e addirittura del 2,6% a Genova.

Secondo un altro studio del gruppo immobiliare, dal 1998 al 2020, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione del 37,1% dei prezzi delle transazioni immobiliari. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 103,7%, seguita da Firenze con il 66,0% e Napoli con 64,3%.

Di seguito i prezzi al metro quadro comune per comune in tutta la Liguria, compresa la provincia di Imperia, tra immobili usati e di nuova costruzione.