Il Porto Turistico di Imperia sbarca al Salone Nautico

La presentazione del progetto giovedì presso lo stand della Regione Liguria

Sarà presentato giovedì 22 settembre, nella giornata di inaugurazione del 62esimo Salone Nautico di Genova, il nuovo progetto per il completamento del Porto Turistico di Imperia.

Un appuntamento importante per il futuro dell'approdo imperiese per il quale è stato selezionato un pubblico di stakeholders tra manager di settore, società marittime, possibili investitori oltre a diversi ospiti provenienti dal comparto immobiliare e turistico.

La presentazione del progetto avrà inizio alle 17,00 presso lo stand di Regione Liguria e sarà presenziata dal Comune di Imperia, insieme alla direzione di Go Imperia che darà i dettagli del redesign del nuovo porto oltre ad approfodimenti su specifica richiesta dei professionisti presenti.

Il progetto sarà esposto attraverso video, foto e diversi rendering del futuro Porto di Imperia, approdo turistico nel quale, dal 2019, sventola la Bandiera Blu garanzia di qualità ambientale ed elevati standard di servizi all'utente.

Questa visione disegna un «nuovo» porto per un'Imperia rivolta al futuro nell'obbiettivo di potenziare il settore nautico, il turismo e conseguentemente creare nuovi posti di lavoro e un importante indotto per l'intera città.

L'appuntamento al Salone Nautico è l'occasione per raccontare il sostanziale aggiornamento ai vecchi progetti sia sul piano stilistico che della sostenibilità, prevedendo, tra le altre cose, la realizzazione di un parco verde, un solarium, oltre a una nuova sede dello Yacht Club.

Nella zona Hall del Mare sorgerà invece una struttura alberghiera 5 stelle completa di darsena e di una Spa. La passeggiata che connette l'area portuale al Parco Urbano diventa una “cerniera verde” dove sono previste attività commerciali ed edifici residenziali.

L’attenzione all'ambiente, al benessere e all’inclusività sono alcuni degli elementi essenziali sui quali è basata la nuova vita del porto di Imperia.

«Incontrare i professionisti di settore sarà importante per approfondire il progetto e puntare i riflettori sul potenziale del nuovo porto. L'obbiettivo è dimostrarsi capaci di attirare qui grandi yacht, creare indotto e nuovi posti di lavoro qualificati per i nostri giovani» così il sindaco Claudio Scajola.