Il vescovo Borghetti contro la chiusura del Pronto Soccorso di Albenga

Le parole del vescovo della diocesi di Imperia-Albenga

Il vescovo Guglielmo Borghetti della diocesi di Imperia-Albenga è intervenuto in maniera decisa sulla ipotesi di chiusura del Pronto soccorso di Albegna.

"C'è un'assurdità in atto" - ha detto senza mezzi termini il vescovo schierandosi a favore dell'amministrazione comunale e del comitato cittadino "#senzaprontosoccorsosimuore" nella battaglia politica contro la Regione Liguria, che nel nuovo piano sanitario non prevede la riapertura di un pronto soccorso nell'ospedale di Albenga

La presa di posizione è arrivata pubblicamente ieri sera nel corso di una tavola rotonda organizzata dal Comune per parlare del futuro dell'ospedale (ancora da scrivere: dopo alcuni cambi di rotta al momento la Regione sembra orientata ad affidarne la gestione a un soggetto privato). Il vescovo albenganese ha preso la parola a fine serata, quando si erano esauriti gli interventi programmati: "Ho ascoltato tutto con attenzione e sto cercando di capire. C'è chi mi spiega le cose in un modo e chi me le spiega in un altro. Non ci ho capito granché, ma l'unica cosa che ho capito è che c'è un'assurdità in atto. Ecco perché appoggio volentieri questa causa per la nostra città".