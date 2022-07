Liguria Food Ambassador, Pro Loco Mendatica candida la cucina bianca experience

Nella cena in borgo si vive lo spirito autentico della comunità, fatto di storie di uomini e di donne resilienti alla modernità.

Questa è la risposta predominante data dai commensali della “dinner experience”, inserita nel progetto di comunicazione dell’Associazione Antiche Vie del Sale, promossa da Agenzia In Liguria, per raccontare l’impegno delle piccole comunità nel preservare e valorizzare lo spirito del proprio territorio.

Strumento del piano, per l’occasione di Mendatica, a fianco della Cucina Bianca, il nuovo brand olfattivo della “terra di Colombo”: Il Sale Della Liguria, “medium” nato dalle sapienti mani del maestro di cucina Renato Grasso e che ha origine proprio nella cultura di questo territorio, fatto di erbe spontanee e officinali raccolte lungo i sentieri della transumanza e valorizzate nella “Cucina Bianca”.

Bianca perché i suoi ingredienti sono tendenzialmente chiari e principalmente costituiti dal latte, dai farinacei, dalle erbe spontanee e dagli ortaggi dai colori tenui come patate, aglio, porri, cavoli e rape.

Sapori che i commensali hanno ritrovato nel menu, introdotto attraverso la tecnica dello storytelling, da parte dei custodi della trazione della civiltà delle malghe, con l’antipasto composto da: PANISSA CON AIÉ, CROSTINO DI POLENTA CON BRUSSO, CREPES DI PORRI E PATATE CON CREMA DI TOMA E VERDURE RIPIENE; per proseguire con gli STREPPA E CACCIA LÀ e le TURLE come primo piatto; CONIGLIO ALLA LIGURE E PATATE IN TÀ FOGLIA per terza portata e, a concludere,DELIZIE DEL BOSCO a km zero.

Un’avventura unica per tutti i sensi, un viaggio nel tempo che ha riportato i partecipanti all’essenza dello spirito di comunità: condivisione ed etica della consapevolezza.

Spirito che ha animato chi ha voluto condividere l’esperienza attraverso i social network, facendo propri i principi della responsabilità di ognuno di noi di lasciare alle generazioni future quanto tramandato nei secoli.

La “cena nel Borgo” è testimone dell’impegno dell’Amministrazione e della Pro Loco di Mendatica di trasmettere il grande patrimonio di storia, cultura e tradizioni che si cela nella civiltà delle malghe.

Questo prodotto turistico – rimarcano gli organizzatori - è rivolto a quel viaggiatore attento alla sostenibilità e alla continua ricerca di esperienzialità uniche, un target votato all’enogastronomia e al benessere psicofisico che sceglie, per la sua vacanza, le destinazioni minori del “ Bel Paese”.

Per tali caratteristiche, “La cena nel Borgo” di Mendatica è stata inserita nel calendario degli eventi che L’associazione dei Comuni delle strade del mare, in collaborazione con l’Agenzia In Liguria organizzerà, per tutta l’estate e per il prossimo autunno, per generare valore sociale ed economico per le destinazioni turistiche dell’entroterra.

Come rimarca vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana : "Promuovere e supportare il modello sociale e produttivo delle comunità rurali valorizzando l'entroterra con le sue tradizioni è uno degli asset prioritari delle nostre politiche territoriali. Gli eventi come questo che veicolano con autenticità la storia locale, le sue tipicità, tecniche e sapori secolari sono da sostenere, perché ci permettono di riscoprire quel mare verde sempre più ambito della Liguria e impreziosito da molteplici iniziative".

Il progetto di comunicazione dell’associazione dei Comuni delle antiche vie del sale, dopo la Cena In Borgo, proseguirà con una Dinner With The Ambassadors Of Ligurian Food in un prestigioso hotel della riviera dei Fiori, con un format ideato dal giornalista Claudio Porchia e dal marketer Franco Laureri, dove produttori e ospiti interagirannoperscoprire gusti e sapori della tradizione enogastronomica ligure, una delle più importanti del Paese. Un momento conviviale esclusivo con piatti realizzati da ottimi chef e accompagnati dal racconto della storia di prodotti e produttori.