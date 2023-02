E’ Luca Muratore lo Chef che da alcuni mesi ha intrapreso un’attività ‘innovativa’ e gratificante, proponendo menù ad hoc per ogni evento: cena privata, rinfresco per occasioni speciali, ricorrenze.

Luca Muratore chef a domicilio

Dopo varie esperienze in ristoranti stellati d' Italia come L'Antica Corona Reale e la Ciau del Tornavento in Piemonte, Sarri a Imperia, il giovane chef sanremese ,si propone per esprimere al meglio il suo concetto di cucina: materie prime di alta qualità, prodotti freschi e a Km0, piatti su misura per il cliente, dal più tradizionale al più gourmet.

Lo Chef, forte della sua esperienza maturata in oltre 15 anni di attività, pensa a tutto: arriva a casa tua, il giorno e l’ora stabiliti, realizza il menù concordato, permette di goderti dei piaceri della tavola nella comodità della tua abitazione, occupandosi anche del servizio a tavola e lasciando tutto pulito alla fine.

I vantaggi? Poter festeggiare un'occasione importante nel confort di casa o di una location speciale, personalizzando il menù e il budget, gustando piatti esclusivi ed originali, sempre equilibrati nel gusto e nel sapore.

Dall'antipasto al dolce saprà stupirvi con la sua creatività, realizzando prelibatezze anche vegane, vegetariane e gluten-free (e adatte ad ogni altra intolleranza). Pane e focaccia al lievito madre fatti dallo Chef sempre inclusi nei menù.

La sua passione e il suo talento lo contraddistinguono e, uniti alla professionalità e alla sua personalità, solare e simpatica, vi faranno sentire felici e soddisfatti di aver fatto questa esperienza.

I contatti

Disponibile per eventi privati in Liguria, Piemonte e Costa Azzurra.

Per scoprire di più sui servizi e i piatti e contattare lo Chef potete visitare il sito www.lucamurachef.com e le sue pagine Instagram e Facebook Luca Muratore Chef.

E-mail: info@lucamurachef.com - Telefono: +39 3388282555