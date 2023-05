Marco Scajola presente all’inaugurazione di Meditaggiasca

L’Assessore Regionale Marco Scajola presente all’inaugurazione di questa mattina di Meditaggiasca.

"Un'evento straordinario"

"Un’edizione bellissima MediTaggiasca, un’evento straordinario che si svolge a Taggia, che mette al centro i prodotti tipici del Ponente Ligure e come Regione Liguria, siamo vicini a queste manifestazioni. Complimenti all’amministrazione Comunale, che da dieci anni con grande determinazione porta avanti un evento significativo per tutta la Liguria. Stanno nascendo in tutta la provincia diverse manifestazioni che valorizzano l’olio extravergine, la cucina e la dieta mediterranea ed e’un bene per il nostro ponente che si caratterizza per l’agroalimentare, per le nostre aziende, per la qualità della vita e per la qualità del nostro territorio" conclude l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola.