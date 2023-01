Migranti, tra i porti liguri per gli attracchi Imperia non è prevista

Il sindaco Scajola ha confermato che solo Genova e a Spezia sono i porti scelti dal Governo per la gestione degli attracchi di migranti in Liguria. Imperia, per ora, non sembra essere prevista.

A Imperia non sono previsti attracchi di migranti

"Nella politica della gestione dell’immigrazione cportata avanti dal Governo, sono previsti diversi luoghi di accoglienza. In Liguria sono previsti Genova e Spezia, non è prevista Imperia. Un problema, dunque, che non ci tocca direttamente come città" ha dichiarato questa mattina Claudio Scajola a margine del sopralluogo della galleria di via Santa Lucia.

“Nel complesso del ragionamento – ha commentato Claudio Scajola – non c’è dubbio che chi scappa debba trovare accoglienza. È un fenomeno che va gestito. Non ci può essere un servizio "taxi", perché non farebbe che incentivare i trafficanti di esseri umani. In ogni caso per la nostra città non è un problema che ci interessa, al momento”.