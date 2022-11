Niente scambi di carreggiata sulle autostrade liguri per Natale

Uno stop agli scambi di carreggiata sulle autostrade liguri è stato previsto per il periodo natalizio da un tavolo di confronto tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria e le concessionarie autostradali, con la partecipazione anche di ANAS, Anci e Comune di Genova.

Il percorso avviato dovrebbe portare a una notevole diminuzione della cantierizzazione nel periodo delle feste natalizie

Gli scambi saranno quindi completamente sospesi dal 16 dicembre all'8 gennaio mentre ci sarà solo un alleggerimento nei giorni che vanno dal 7 al 12 dicembre per agevolare quanti si sposteranno nel ponte dell'Immacolata.

“Questo modo di procedere ha garantito buoni risultati, sia presso i liguri che presso i non liguri che durante le feste vengono a trascorrere le vacanze da noi" ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone "Il prossimo avvio di importanti cantieri richiede un potenziamento dell'informazione.”.

Verrà mantenuto solo lo scambio di carreggiata nella tratta Savona – Altare sulla A 6 (Savona – Torino), in quanto inamovibile.

La prossima riunione del tavolo di monitoraggio si svolgerà nella settimana tra il 15 e il 20 dicembre per verificare l’impatto della ripresa dei cantieri a partire da gennaio in poi, ed eventuali emergenze da gestire, legate a picchi di domanda di trasporto.