Pronto lo spot di Regione Liguria per il Festival

È stato presentato questa mattina il nuovo spot promozionale di Regione Liguria che sarà trasmesso in anteprima durante le serate della 73° edizione del Festival di Sanremo.

Spot di Regione Liguria in onda durante il Festival

La cartolina, in un formato più ampio, andrà sulle reti televisive nazionali e sulle piattaforme social, in occasione della campagna di valorizzazione primavera/estate della nostra regione.

Durante la conferenza stampa è stato mostrato il premio che il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti consegnerà, nella serata di venerdì 10 febbraio, all’artista in competizione al Festival vincitore della serata dedicata ai duetti: si tratta di una Lanterna di Genova, realizzata in filigrana di Campo Ligure.

Cristoforo Colombo che parla in terzine dantesche

Lo spot di promozione della Liguria vedrà un cast tutto ligure di attori di caratura nazionale: protagonisti Maurizio Lastrico, nei panni Cristoforo Colombo, e Alice Arcuri, diretti da Fausto Brizzi. "Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria", recitato in terzine dantesche, è lo slogan dello spot, girato a bordo del vascello utilizzato da Roman Polanski nel film ‘Pirates’ ormeggiato al Porto Antico di Genova, trasformato per l’occasione in una delle tre Caravelle.

Maurizio Lastrico veste i panni del grande navigatore genovese che, in partenza verso l’America, alla fine deciderà di rinunciare, perché la Liguria offre già tutto ciò che desidera.