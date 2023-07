RDS Summer Festival: in 6500 alla prima serata. "Un successo oltre le aspettative"

Archiviata con successo la prima serata della tappa sanremese di RDS Summer Festival, in piazzale Dapporto, nella città dei fiori.

In 6500 alla prima serata di RDS Summer Festival a Sanremo

Sul palco della prima serata Paola e Chiara, Rocco Hunt, Sophie and The Giants, Cioffi e Sethu. Vasta la partecipazione, che ha contato circa 6500 persone. «Un successo oltre le aspettative- ha detto l'assessore al turismo si Sanremo, Giuseppe Faraldi-. 6500 persone di tutte le età e con tantissimi turisti a cantare e ballare tutti assieme per un evento estivo che non si svolgeva da molti anni! Un grazie a tutto lo staff RDS e a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande evento. Stasera seconda serata!». Congratulazioni anche da Regione Liguria.

La lineup di questa sera e l'organizzazione logistica

La seconda serata, questa sera, vedrà sul palco Ana Mena, Francesca Michielin, Aaron e Gianmaria. Ecco come raggiungere piazzale Dapporto con comodità e sicurezza. In occasione dell’RDS Summer Festival infatti, RT e Comune di Sanremo potenziano il servizio bus con fermate dedicate ogni 20 minuti dalle ore 17 sino alla fine del servizio (ore 02 circa). Potenziata la linea 13 “Sanremo-Taggia” (e ritorno) che passerà all'interno del Mercato dei Fiori a Bussana e accanto al parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia.

Dunque, si consiglia di lasciare l’autovettura: al parcheggio della stazione di Taggia e prendere il bus per raggiungere Sanremo al Mercato dei Fiori (via Quinto Mansuino 12, Valle Armea) e recarsi alla fermata del bus che insiste su via Frantoi Canai (lato levante) per prendere il bus e raggiungere Sanremo. Qui, grazie ad Amaie Energia, sarà presente un guardiano durante le ore notturne

Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente sul bus

