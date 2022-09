Regione Meosu ancora isolata dipo 2 anni

A due anni dall'alluvione

Il prossimo 2 ottobre saranno trascorsi 2 anni dall'alluvione che ha colpito la valle Argentina nel 2020.

Tra i luoghi maggiormente colpiti ci fu anch3 regione Meosu, che a seguito del crollo del ponte che la collegava alla provinciale di Valle Argentina, è tutt'ora isolata.

Sono in corso i lavori di costruzione di una bretella che consentirebbe di raggiungere Meosu passando da Freitusa ma a fronte del costo previsto dal progetto di 612.000 euro la Regione Liguria ha erogato soltanto 382.500 euro, insufficienti per ultimare la strada.

Il Comune di Badalucco ha recentemente ottenuto un ulteriore finanziamento di 800.000 euro, richiesto con il verbale di somma urgenza n. 14 del 2.11.2020 per la messa in sicurezza (Intervento di Tipo C) della strada di accesso in località Meosu, mediante delocalizzazione del ponte o adeguamento idraulico dell'attraversamento sul Torrente Argentina.

Tale somma sarebbe più che sufficiente per ultimare i lavori e togliere Meosu dall'isolamento, ma per non perdere tale finanziamento devono essere adottate le necessarie deliberazioni entro il 30 novembre prossimo.

Se i lavori di costruzione della strada non verranno ultimati, la stessa non sarà percorribile e in caso di forti piogge gran parte di quanto sin qui realizzato verrebbe distrutto a causa del dilavamento, con conseguente spreco di pubblico denaro e gravi danni alle colture e alle abitazioni sottostanti.