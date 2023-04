Ciclovia finalmente unisce San Lorenzo a Imperia

Imperia e San Lorenzo finalmente collegate anche con la pista ciclabile: terminati i lavori di congiunzione dei due abitati con il nuovo tratto di ciclovia che unisce il tracciato preesistente a quello realizzato a Imperia, in zona Prino.

Sabato il battesimo del nuovo tratto della ciclovia

Sabato 22 aprile alle ore 11 prenderà il via “Liguria in bicicletta”, l’evento su due ruote pensato per festeggiare l’inaugurazione del nuovo tratto di Ciclovia del Ponente compreso tra l’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare e l’inizio della ciclabile di Imperia, circa 900 metri che permettono di percorrere inte

I dettagli dell'opera

I lavori per la realizzazione del tratto di completamento della ciclabile presentati questa mattina al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, che rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto, hanno interessato in particolare un tratto di circa 900 metri compreso tra l’ex stazione e l’inizio della ciclabile di Imperia. Il primo lotto di lavori, già completato, ha visto un investimento di circa 680mila euro, tra fondi regionali e del comune di San Lorenzo al Mare, per la realizzazione della pista fino al sovrappasso di accesso al porto turistico di Imperia, mentre il secondo lotto da 770mila euro (di cui 700mila investiti dalla Regione e 70mila da Amaie Energia e Servizi, società che ha in gestione la ciclovia del Ponente) ha riguardato opere di rifinitura e la realizzazione del raccordo con la “Green Line” di Imperia.

A questi fondi vanno sommanti ulteriori 200mila euro del Fondo strategico regionale per la riqualificazione delle aree limitrofe e altri 35mila euro per la realizzazione delle aree verdi intorno al tragitto ciclabile, per un investimento totale di oltre un milione e 458 euro da parte di Regione (somma che sale a oltre un milione e 685mila euro includendo i contributi del comune e di Amaie, oltre al primo investimento iniziale del Comune di euro di circa 156mila euro in convenzione con Marina di San Lorenzo).

La Ciclovia Tirrenica

Grazie al completamento di questo tratto di ciclabile, che si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma (che in Liguria si svilupperà per oltre 436 km attraversando tutte le provincie dal confine di Stato con la Francia a Marinella di Sarzana, coinvolgendo 77 comuni e tre aree protette, finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quadi 20 da fondi Pnrr), è possibile oggi percorrere in bici sulla pista ciclabile gli oltre 28 chilometri compresi tra Ospedaletti e Imperia.

