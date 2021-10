Sabina Airoldi tra le donne della scienza su Sky

LA TEORIA DI TUTTE

SKY ha dedicato a Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche sui cetacei che l'Istituto Tethys conduce nel Santuario Pelagos con base a Portosole, Sanremo, una delle 8 puntate del programma "La teoria di tutte".

La "nostra" biologa marina Sabina Airoldi su Sky

Il programma è dedicato alle scienziate italiane considerate delle eccellenze nel loro ambito e nel docufilm di 23 minuti che andrà in onda lunedì 18 ottobre alle 21:10 su laF (Sky 135, on Demand su Sky e Sky Go e in streaming su NOW), si racconterà la storia di Sabina Airoldi e delle attività di ricerca e conservazione svolte in Mar Ligure.

Da lunedì 18 ottobre alle ore 21.10 su laF (Sky 135, on Demand su Sky e Sky Go e in streaming su NOW) al via “La Teoria di Tutte”, una produzione originale EFFE TV realizzata da Stand By Me, con la “rock star della fisica” Gabriella Greison, fisica nucleare, scrittrice, divulgatrice, performer teatrale e autrice di podcast, alla sua prima conduzione tv.

Un viaggio lungo l’Italia, da Nord a Sud per raccontare e intrecciare le storie delle pioniere della scienza mondiale - da Margherita Hack a Eunice Newton Foot, da Laura Bassi a Rachel Carson - e quelle delle loro “eredi” nel presente, che stanno valorizzando il Paese con le loro scoperte, lavorando per prestigiosi istituti nazionali e internazionali: Angela Marinoni, Erminia Bressi, Lucia Gardossi, Claudia Gemme, Rosa Anna Corsaro, Lucia Votano, Sabina Airoldi, Maria Felicia De Laurentis, otto donne, otto scienziate, otto eccellenze italiane che stanno contribuendo con il loro lavoro e le loro idee alla costruzione del futuro, per restituire attraverso le loro storie un racconto appassionato e lontano dagli stereotipi di una scienza nuova, inedita e donna.