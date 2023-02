Sanremo Comune Plastic Free 2023: l'unico in provincia di Imperia

Il comune di Sanremo è stato inserito tra i 68 comuni “Plastic Free 2023”, un importante riconoscimento ambientale che dimostra l'attenzione

Unico della provincia di Imperia e uno dei 3 della Liguria (con Genova e Bergeggi) su oltre 360 comuni valutati

Sanremo ha ottenuto il riconoscimento “Comune Plastic Free 2023” per il lavoro che svolge nell’ambito della rimozione degli abbandoni illeciti e della sensibilizzazione del territorio ma anche per la collaborazione con l’associazione Plastic Free, la gestione dei rifiuti urbani e per altre attività virtuose.

L’annuncio è avvenuto nelle scorse settimane nella sala stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla presenza della Viceministro on. Vannia Gava, la Dirigente del Ministero Laura D’Aprile, l’associazione Plastic Free Onlus rappresentata dal presidente Luca De Gaetano, dal Direttore generale Lorenzo Zitignani e dal Segretario Generale Antonio Rancati.

"Siamo onorati di aver avuto questo ulteriore riconoscimento che premia l'impegno ed il lavoro della città di Sanremo per il rispetto dell’ambiente." ha dichiarato l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti," Il Comune è sempre attivo con campagne promozionali e iniziative per contribuire a creare una maggiore sensibilità circa la riduzione del consumo dei rifiuti, in particolare la plastica, la sostenibilità e un futuro migliore per tutti. Il lavoro del Comune sull'ambiente si svolge a 360 gradi con importanti certificazioni e riconoscimenti, i progetti delle scuole, tante iniziative e la fattiva collaborazione con le associazioni del territorio”.

Il premio, promosso dall’associazione Plastic Free, verrà consegnato alla cerimonia di Bologna dell’11 marzo, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha accolto positivamente i criteri di valutazione predisposti.

Domenica 19 febbraio tutti invitati al "Clean up" organizzato da Plastic Free

Plastic Free è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, una vera e propria minaccia per l’umanità e tutte le forme di vita presenti sul nostro pianeta. Nel proprio impegno quotidiano realizza appuntamenti di pulizia ambientale, sensibilizzazioni nelle scuole, salvataggi di tartarughe marine. Inoltre, supporta enti ed aziende nella grande sfida della transizione ecologica.

Plastic Free coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini ad unirsi all’evento di “Clean up” ovvero di raccolta rifiuti dispersi nell’ambiente: domenica 19 febbraio, ore 9.30 davanti all’ex stazione ferroviaria (lato pista ciclabile), per risanare il litorale e le zone circostanti.