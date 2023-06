Sanremo presenta gli eventi estivi

Sanremo ha presentato, oggi, nella sala giunta di Palazzo Bellevue, il calendario degli eventi estivi.

RDS Summer Festival re degli eventi estivi

Ana Mena, Colla Zio, Francesca Michielin, gIANMARIA, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu e Sophie and The Giants: sono questi alcuni dei grandi nomi del "RDS Summer Festiva?' che il 28 e 29 luglio farà tappa nella nostra città. L'estate sanremese ospiterà la musica di RDS: un villaggio e un palco in piazzale Carlo Dapporto si animeranno dal tardo pomeriggio sino a notte fonda, regalando ai partecipanti musica live con gli artisti che stanno vivacizzando il panorama musicale italiano, special guest, dj set targati RDS, intrattenimento, spensieratezza e tanto divertimento (prodotto assieme a Lux Eventi). Il pacchetto di eventi comprende 200mila euro di investimenti da parte del comune, (140 tra gli appuntamenti estivi e 60mila per RDS Summer Festival, a cui si aggiungono, in questo campo specifico, altri 50mila euro da Regione Liguria).

Altri 80 appuntamenti

A questo grande evento, si aggiungono oltre 80 appuntamenti proposti dall'assessorato al turismo in un calendario che si sviluppa in 2 mesi, caratterizzato da concerti, spettacoli, cinema, intrattenimento, shopping, sport e cultura, che prenderanno il via il 21 giugno in piazza Borea d'Olmo con la "Festa della Musica".

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, la formazione completa dei 36 appartenenti alla compagine "Note Libere", tutti sotto i 18 anni, in Piazza Borea D'Olmo. Repertorio dalla musica classica al pop rock.

"Vivere l'estate con la grande musica"

"Quest'anno Sanremo offre a cittadini e turisti una bella novità — dichiara l'assessore al turismo Giuseppe Faraldi — ospitando l'RDS Summer Festiva! per vivere l'estate con la grande musica del momento. Una vera e propria festa di due giorni, con tante proposte di qualità. Ringraziamo RDS per aver scelto Sanremo come tappa di questo viaggio musicale. Ma non è tutto: non mancheranno le storiche e attesissime manifestazioni, quali Rock in the Casbah e Bravo Jazz, i concerti dell'Orchestra Sinfonica, gli eventi nella Pigna, i Saldi di Gioia e i fuochi d'artificio che, quest'anno, saranno musicali"

Il calendario completo

GIUGNO

MERCOLEDI 21

PIAZZA BOREA DOLMO: FESTA DELLA MUSICA

VENERDI 23

FORTE DI S. TECLA: MOSTRA FOTOGRAFICA SANREMO STREET PHOTO FESTIVAL ASS.NE SPAZI VISIVI (FINO AL 2 LUGLIO) (**)

SABATO 24

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO UN ANTICO RACCONTO E UNA STORIA MODERNA ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

FORTE DI S. TECLA: CONCERTO ORCHESTRA DA CAMERA DI LUGANO FRA ROMANTICISMO E SIMBOLISMO ASS.NE MUSICA S. TECLA (**)

VENERDI 30

ORE 21.00 PIAZZA SAN SIRO: FESTEGGIAMENTI PATRONALI (FINO AL 7 LUGLIO)

LUGLIO

SABATO 1

ORE 20.30 ROOF GARDEN - CASINO DI SANREMO: CENA CON SPETTACOLO DEI SONICS (*)

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: FESTA DEI POPOLI RETE SANREMO SOLIDALE

FORTE DI S. TECLA: CONCERTO SWING CORNER OF THE FORTRESS CENTRO STUDI STAN KENTON (**)

FORTE DI S. TECLA: WORKSHOP MARIO MENCACCI E MASSIMILIANO FARALLI - ASS.NE SPAZI VISIVI (FINO AL 2 LUGLIO) (**)

GIOVEDI 6

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: SPETTACOLO MUSICALE ROAD IN THE CASBAH IL PROLOGO ASS. FARE MUSICA

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

FORTE DI S. TECLA: MOSTRA PITTORICA E INSTALLAZIONI DI LA DAL PAESAGGIO DI ALBERONERO E JACOPO VALENTINI - (FINO AL 30 LUGLIO) (**)

FORTE DI S. TECLA: MOSTRA PITTORICA E INSTALLAZIONI VERTIGINI DELLA FUGA DI GERARD VENTURELLI - (FINO AL 3 SETTEMBRE) (**)

VENERDI 7

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: SPETTACOLO COMICO CON ALESSANDRO BIANCHI DEMART SOC. COOP.

SABATO 8

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO PIERINO E IL LUPO CON NERI MARCORE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

GIOVEDI 13

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: SPETTACOLO COMICO CON ANDREA DI MARCO DEMART SOC. COOP.

ORE 21.00 PIAZZA EROI SANREMESI (FONTANA SIRO CARLI): INTRATTENIMENTO MUSICALE SANREMO TINCANTA ASS. VIVA ARMEA

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE - PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

VENERDI 14

ORE 17.00 CENTRO CITTADINO: SFILATA MUSICALE BANDA FOLKLORISTICA CANTA E SCIUSCIA

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO OMAGGIO A VITTORIO DE SCALZI ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

SABATO 15

C.SO SALVO DACQUISTO (ZONA SUD EST) - TRANSALP LA VIA DEL SALE IN MTB - SANREMO ON RETE DIMPRESA

DOMENICA 16

C.SO SALVO DACQUISTO: HAT PAVIA/SANREMO OVER 2000 RIDERS ASDPS

MARTEDI 18

ORE 21.00 TEATRO DEL CASINO DI SANREMO: UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL 2023

GIOVEDI 20

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE - PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

ORE 21.00 PIAZZA EROI SANREMESI (FONTANA SIRO CARLI): INTRATTENIMENTO MUSICALE SANREMO TINCANTA ASS. VIVA ARMEA

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO TRA DEMONIO E SANTITA ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

VENERDI 21

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: PRESENTAZIONE DEL LIBRO MATTI PER IL CALCIO DI DAVIDE BELLINI CON INTRATTENIMENTO MUSICALE OSPITE EX CALCIATORE FILIPPO GALLI

SABATO 22

ORE 20.30 ROOF GARDEN - CASINO DI SANREMO: CENA CON SPETTACOLO DI ALE E FRANZ (*)

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

DOMENICA 23

ORE 21.00 TEATRO DEL CASINO DI SANREMO: UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL 2023

MARTEDI 25

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: SERGIO CAMMARIERE IN CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

GIOVEDI 27

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: SPETTACOLO MUSICALE TRIBUTO A DODO GOYA DEMART SOC. COOP.

ORE 21.00 PIAZZA EROI SANREMESI (FONTANA SIRO CARLI): INTRATTENIMENTO MUSICALE SANREMO TINCANTA ASS. VIVA ARMEA

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE - PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

VENERDI 28

DALLE ORE 18.00 PIAZZALE CARLO DAPPORTO: RDS SUMMER FESTIVAL

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL SOLDATO DIMENTICATO DI CLAUDIO RESTELLI - INTRATTENIMENTO MUSICALE

SABATO 29

DALLE ORE 18.00 PIAZZALE CARLO DAPPORTO: RDS SUMMER FESTIVAL

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

DOMENICA 30

ORE 21.00 TEATRO DEL CASINO DI SANREMO: UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL 2023

LUNEDI 31

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: SPETTACOLO MUSICALE BRAVO JAZZ ASS. FARE MUSICA

AGOSTO

MARTEDI 1

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: SPETTACOLO MUSICALE BRAVO JAZZ ASS. FARE MUSICA

MERCOLEDI 2

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: SPETTACOLO MUSICALE BRAVO JAZZ E ROCK IN THE CASBAH ASS. FARE MUSICA

GIOVEDI 3

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: SPETTACOLO MUSICALE ROCK IN THE CASBAH ASS. FARE MUSICA

ORE 21.00 PIAZZA EROI SANREMESI (FONTANA SIRO CARLI): INTRATTENIMENTO MUSICALE SANREMO TINCANTA ASS. VIVA ARMEA

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: NOA IN CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

VENERDI 4

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: SPETTACOLO MUSICALE ROCK IN THE CASBAH ASS. FARE MUSICA

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CINQUE CONTRO TUTTI INTERVISTA SHOW OBLIVION IN CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

SABATO 5

ORE 9.00 LOCALITA SAN ROMOLO: FESTIVAL DEI BOSCHI ASS. POPOLI IN ARTE

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: SPETTACOLO MUSICALE ROCK IN THE CASBAH ASS. FARE MUSICA

FORTE DI S. TECLA: MOSTRA FOTOGRAFICA POSTCARDS FROM THE FUTURE ISPIRATA AL ROMANZO LE CITTA INVISIBILI DI ITALO CALVINO - MARTA GHELMA E BRUNO ZANZOTTERA - (FINO AL 24 SETTEMBRE) (**)

DOMENICA 6

ORE 9.00 LOCALITA SAN ROMOLO: FESTIVAL DEI BOSCHI ASS. POPOLI IN ARTE

MARTEDI 8

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: MUSICAL I LOVE YOU DEMART SOC. COOP.

MERCOLEDI 9

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: RANDY BRECKER IN CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

FORTE DI S. TECLA: SPETTACOLO TEATRALE LA VIA DEGLI ALBERI DI E CON PINO PATRUZZELLI DIREZIONE REG.LE MUSEI LIGURIA (**)

GIOVEDI 10

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: SPETTACOLO MUSICALE ROCK IN THE CASBAH AGAIN ASS. FARE MUSICA

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE - PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

FORTE DI S. TECLA: ELEMENTS INSTALLAZIONE DI ANONIMA LUCI (FINO AL 14 AGOSTO) - DJ SET (IL 10 E 14 AGOSTO) A CURA DI ASS. CULTURALE SANREMO ADVENTURE II

(**)

VENERDI 11

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: PINHA 2023 - ASS. CULTURALE SANREMO ADVENTURE II

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: MALIKA AYANE IN CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

SABATO 12

ORE 9.00 CENTRO CITTA: “SALDI DI GIOIA” CONFCOMMERCIO SANREMO

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: PINHA 2023 - ASS. CULTURALE SANREMO ADVENTURE II

FORTE DI S. TECLA: SPETTACOLO TEATRALE STAND UP OMERO CON PAOLO ROSSI MUSEI NAZIONALI DI GENOVA E TEATRO PUBBLICO LIGURE (**)

DOMENICA 13

ORE 9.00 CENTRO CITTA: “SALDI DI GIOIA” - CONFCOMMERCIO SANREMO

ORE 20.30 ROOF GARDEN - CASINO DI SANREMO: CENA CON SPETTACOLO DI CLAUDIO LAURETTA (*)

ORE 21.00 PIAZZA SAN COSTANZO: PINHA 2023 - ASS. CULTURALE SANREMO ADVENTURE II

LUNEDI 14

ORE 20.30 ROOF GARDEN - CASINO DI SANREMO: CENA CON SPETTACOLO DEI PAIPERS (*)

ORE 21.00 CENTRO CITTADINO: SFILATA MUSICALE BANDA FOLKLORISTICA CANTA E SCIUSCIA

ORE 21.00 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO VOLTARELLI CANTA MODUGNO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

ORE 22.30 PORTO VECCHIO (MOLO DI PONENTE): SPETTACOLO PIROMUSICALE

MERCOLEDI 16

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: CONCERTO TRIBUTO A LUCIO BATTISTI NUOVI SOLIDI

ORE 21.00 TEATRO DEL CASINO DI SANREMO: UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL 2023

GIOVEDI 17

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: FESTIVAL DELLA CANZONE JAZZATA ZAZZARAZZAZ CENTRO STUDI MUSICALI SAN KENTON

ORE 21.00 PIAZZA EROI SANREMESI (FONTANA SIRO CARLI): INTRATTENIMENTO MUSICALE SANREMO TINCANTA ASS. VIVA ARMEA

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO OLDEN E LE GRANDI CANZONI DAUTORE DEL FESTIVAL DI SANREMO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE - PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

VENERDI 18

TENNIS CLUB SOLARO: TORNEO VOLEE CUP (FINO AL 27 AGOSTO)

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: FESTIVAL DELLA CANZONE JAZZATA ZAZZARAZZAZ CENTRO STUDI MUSICALI SAN KENTON

SABATO 19

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

MARTEDI 22

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO CARTOON IN JAZZ CON LE MUSICHE DI DISNEY ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

FORTE DI S. TECLA: LABORATORIO DI SCRITTURA I TAROCCHI DEI FONDALI MARINI ASS.NE TALEA E DIREZIONE REG.LE MUSEI LIGURIA (PER BIMBI DAI 7 ANNI IN SU) (**)

GIOVEDI 24

REGATA WOODEN DRAGON WORLD CHAMPIONSHIP YACHT CLUB SANREMO (FINO AL 27 AGOSTO)

CENTRO STORICO LA PIGNA: SCAMBI, IL FESTIVAL DEI LABORATORI PANEURETICI A.P.S. OLTRE (FINO AL 27 AGOSTO)

ORE 21.00 PIAZZA EROI SANREMESI (FONTANA SIRO CARLI): INTRATTENIMENTO MUSICALE SANREMO TINCANTA ASS. VIVA ARMEA

ORE 21.15 PIAZZA S. BRIGIDA: CINEMA SOTTO LE STELLE - PIGNA MON AMOUR/SOC. COOP. CMC

VENERDI 25

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: IL SETTIMO GIORNO LUI SI RIPOSO IO NO ENRICA TESIO E ANDREA MIRO TRA COMICITA E CANZONE DAUTORE - ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

SABATO 26

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

ORE 21.30 AUDITORIUM FRANCO ALFANO: CONCERTO VIAGGIAR DANZANDO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (*)

MARTEDI 29

FORTE DI S. TECLA: LABORATORIO CON LETTURE E MUSICHE ASS.NE TALEA E DIREZIONE REG.LE MUSEI LIGURIA (PER BIMBI DAI 4 ANNI IN SU) (**)

SETTEMBRE

SABATO 2

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

DOMENICA 3

ORE 21.00 TEATRO DEL CASINO DI SANREMO: FINALE DEL CONTEST UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL 2023

SABATO 9

ORE 20.30 ROOF GARDEN - CASINO DI SANREMO: CENA CON SPETTACOLO DI MAX GIUSTI (*)

FORTE DI S. TECLA: LABORATORIO CON LETTURE E MUSICHE ASS.NE TALEA (PER BIMBI DAI 4 ANNI IN SU) (**)

ORE 21.00 PIAZZA BOREA DOLMO: RASSEGNA TEATRO DIALETTALE NINI SAPPIA COMPAGNIA STABILE CITTA DI SANREMO

(*) A PAGAMENTO

(**) INGRESSO AL FORTE A PAGAMENTO