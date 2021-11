Sarà una piemontese, Lisa Margiotta, a rappresentare la Liguria alle finali di Miss Italia

le aspirante reginette d'Italia

La vincitrice della selezione regionale di Arma di Taggia è nata a Gavi e abita a Novi Ligure. In corsa per le prefinali di Mestre e Venezia anche l'imperiese Melissa Yucel e la sanremese Claudia Paglialunga

Sarà la 24enne Lisa Margiotta a rappresentare la Liguria alle finali di Miss Italia che si svolgeranno nel prossimo mese di dicembre tra Mestre e Venezia. Lisa Margiotta, laureata in Economia e con una recente specializzazione in Business Intelligence maturata in Francia, è originaria di Gavi e convive con il fidanzato a Novi Ligure. L'estate scorsa si era già distinta in passerella conquistando il titolo di Miss Cinema Liguria. Domenica, in una discoteca di Arma di Taggia, ha fatto meglio, aggiudicandosi il titolo di Miss Italia Liguria.

La neo miss "ligure" ha confidato di sfilare dall’età di 14 anni e di aver fatto da figurante al Festival di Sanremo dal 2018 al 2020, oltre a fare da valletta a Domenica in – Speciale Sanremo.

Una piemontese rappresenterà quindi la Liguria alle finali nazionali. Una curiosità che Lisa ha giustificato sottolineando di avere stretto negli ultimi anni legami importanti con la Liguria, lavorando spesso, appunto, tra Genova e Sanremo, tanto da ritenere la "la Liguria la mia seconda casa".

Chance di finali in Veneto anche per una sanremese e un'imperiese

In corsa per il titolo (che si giocheranno attraverso pre finali ed eventuale finale) uscite domenica dalla selezione di Arma di Taggia, ci sono anche due ponentine, loro sì, liguri al 100 per cento. Si tratta di Claudia Paglialunga, 20 anni, di Sanremo, che ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Liguria e di Melissa Yucel, di Imperia, 24 anni come la vincitrice, eletta Miss Eleganza Liguria.