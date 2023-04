Sottoscritto accordo tra "Arte Imperia" e "Csv Polis" per ampliare i servizi

E’ stato sottoscritto questo pomeriggio, presso la nuova sede di ARTE Imperia, l’accordo tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Imperia e CSV Polis (Centro Servizi per il Volontariato di Ponente Ligure Solidale). Grazie alla collaborazione tra l’Ente preposto alla gestione dell’Edilizia Popolare e CSV Polis, che rappresenta le associazioni di volontariato del ponente ligure, sarà possibile ampliare la gamma di servizi erogati all’utenza di ARTE Imperia.

Un atto concreto

Per supportare la cittadinanza fragile, creando un sistema di welfare aggregato, che consente di accompagnare gli utenti in vari ambiti: all’assistenza sanitaria, alla violenza sulle donne, dal supporto agli anziani, al sostegno economico alle persone in difficoltà altro, al fine di migliorarne la qualità di vita.

“Un progetto innovativo che Regione Liguria ha fortemente voluto"

L'assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola: "Un’attenzione alle persone ad ai loro bisogni, volta anche ad una migliore integrazione sociale. I miei complimenti all’Amministratore Unico di ARTE Imperia Antonio Parolini e alla Dirigente Grazia Ricca per l’importante lavoro svolto e in particolare a tutti i volontari che hanno creato una rete di supporto fondamentale e ogni giorno svolgono un servizio prezioso per la nostra comunità”. Prosegue l’Amministratore Unico di ARTE Imperia Antonio Parolini: "Con la realizzazione del Centro Servizi all’Utenza, ARTE Imperia offre l’intera filiera dei servizi legati al bisogno, serve un vero processo collaborativo finalizzato a dare supporto a tutta la cittadinanza fragile della Provincia. Questo è il primo passo per coinvolgere le associazioni del territorio e attivare forme di cooperazione per dare risposte concrete ai bisogni individuali e collettivi. Il Presidente di CSV Polis : “Esprimo la mia soddisfazione per la rete di organizzazioni di terzo settore che si è realizzata attorno al progetto di Centro Servizi Utenza di ARTE Imperia. Il volontariato è al servizio dei più deboli. Ringrazio Regione Liguria e ARTE Imperia per questa opportunità"