Stelle e medaglie al Valore sportivo dal Coni ai nostri atleti

Si svolgerà oggi venerdì 20 gennaio alle ore 11, presso la sede istituzionale della Sala Consiliare della Provincia di Imperia, la tradizionale cerimonia di consegna delle Onorifcenze Sportive assegnate dal CONI nazionale alla presenza del Presidente Regionale CONI Liguria Antonio Micillo e del Delegato Provinciale CONI Liguria-Imperia Alessandro Zunino, nonché delle massime autorità provinciali e comunali.

Il Coni preia i nostri atleti

L’edizione di quest’anno, così come l'ultima tenutasi nel 2019 (per l'anno sportivo 2018) ed a diferenza delle precedenti, non sarà parte del classico evento ‘Oscar dello Sport Imperiese’ - sospeso nel recente periodo pandemico ed oggi in fase di rivalutazione - ma sarà interamente ed esclusivamente riservata alla consegna di questi ambiti riconoscimenti che ogni anno vengono atribuiti dal CONI nazionale a tute quelle singole persone - quali atleti, tecnici, dirigenti, ufciali di gara - così come a società sportive che si siano resi protagonisti di importanti risultati agonistici nel corso dell’anno solare di riferimento, o che abbiano oferto un rilevante contributo al movimento sportivo, nel pieno rispeto dei valori olimpici. Tali Benemerenze, nel solco della tradizione, sono deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI previa valutazione ed approvazione della Commissione Benemerenze Sportive del CONI (nominata dal Consiglio Nazionale e composta da: un Presidente, un Vice Presidente, un componente della Giunta Nazionale delegato e 15 componenti, nominati sulla base delle specifche competenze sportive, in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico). Gli Enti abilitati all’inoltro delle candidature e delle segnalazioni per il conferimento delle Onorifcenze Sportive sono: le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, i Comitati Regionali del CONI e i Delegati Provinciali del CONI.

Le onoreficienze del Coni

La Commissione ha inoltre facoltà di formulare autonomamente proprie candidature. In ordine di rango si distinguono: Collare d'Oro al Merito Sportivo, Stella al Merito Sportivo, Medaglia al Valore Atletico, Palma al Merito Tecnico. Ad eccezione della consegna del Collare d’Oro al Merito Sportivo, che avviene ogni anno a Roma alla presenza dei vertici del CONI e delle più alte cariche dello Stato, le altre Benemerenze - quali la Stella al Merito Sportivo, la Medaglia al Valore Atletico e la Palma al Merito Tecnico dei tre gradi: oro, argento e bronzo - sono consegnate dai Comitati Regionali del CONI insieme ai Delegati Provinciali sui rispetvi territori. Nel detaglio: Il Collare d’Oro al Merito Sportivo, istituito nel 1995, è un riconoscimento di limitata concessione, che vede premiati, oltre agli atleti che si siano distinti per altissimi meriti sportivi, entro un limite di 5 per ciascun anno, dirigenti sportivi che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano, o società sportive che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni; in entrambi i casi è richiesto quale requisito che siano già in possesso della “Stella d’Oro al Merito Sportivo”.

La Stella al Merito Sportivo, istituita nel 1933, oggi ha tre classi - d'oro, d'argento e di bronzo - e premia le fgure dirigenziali e le società che si siano distinte in campo internazionale. Essa può infat essere concessa a fronte di una continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’atvità agonistica o di opere che abbiano servito lo sport. La stessa può essere concessa una sola volta per ognuno dei tre distinti gradi e conferita in modo crescente. Tra la Stella di bronzo e la Stella d’argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni e tra la concessione della Stella d’argento e la Stella d’oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni. La Medaglia al Valore Atletico, istituita nel 1933, ha tre gradi: oro, argento e bronzo; può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi di tipo “assoluti”, titoli o primati a livello mondiale ed europeo, nazionale ed internazionale e che si siano distinti ai Giochi Olimpici. A partire dall’anno 2013, allo stesso atleta possono essere concesse più Medaglie al Valore Atletico di grado uguale o superiore a quella già otenuta nella sua carriera sportiva. La Palma al Merito tecnico, istituita nel 1964, è un riconoscimento volto a premiare gli addet al setore tecnico che abbiano condoto squadre o singoli atleti a risultati sportivi di assoluto rilievo internazionale, oltre che a fronte di un considerevole contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e lo sviluppo dell’atvità giovanile; è suddivisa in tre classi di merito - oro, argento e bronzo - per poter concorrere alle quali sono richiesti rispetvamente 30, 20 e 12 anni di atvità in qualità di tecnico.

35 premi ad atleti e società sportive del Ponente

Nel corso della Cerimonia saranno consegnati n. 35 premi così suddivisi:

n. 3 - Stelle d’argento al Merito sportivo

n. 3 - Stelle di bronzo al Merito sportivo

n. 3 - Medaglie d’argento al Valore atletico

n. 26 - Medaglie di bronzo al Valore atletico

(Seguirà aggiornamento con le foto delle premiazioni)

Ecco l'elenco dei premiati