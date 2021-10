Superbonus "Le nuove soluzioni rischiano di dimenticare l'entroterra"

Cia Liguria

Cia Liguria "Forse c'è chi pensa che tutte le unità uni/bi familiari siano villette con piscina e spa, ma non è così"

Secondo Cia Liguria le nuove soluzioni da Roma a riguardo del Superbonus 110% rischiano di lasciare indietro l’entroterra.

“La formula attuale del superbonus 110%, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri la prossima settimana, prevede una proroga a tutto il 2023 ma solo per i condomini o abitazioni con non meno di quattro unità abitative – sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria -. Questa sarebbe una discriminazione gravissima per le zone rurali della Liguria che più di altre hanno bisogno di interventi urgenti."

A rischio spopolamento

" Forse - continua - c'è chi pensa che le case uni/bi familiari siano tutte villette con piscina e spa ma non è così. Nei nostri paesi c’è invece la maggiore necessità di intervento sul patrimonio abitativo. Oltre a commettere un'evidente e ingiusta discriminazione, si rischia di accelerare un processo di abbandono dell'entroterra​ che in questi anni, grazie anche alle tante iniziative delle imprese agricole, abbiamo cercato di invertire”.