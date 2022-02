Torna "Genderoke", il Karaoke Lgbtq+ a tema...Sanremo!

LIGURIA PRIDE

Tema della serata i recenti successi di Sanremo 2022

Torna "Genderoke", il karaoke del Liguria Pride: "Nuovo anno e nuova stagione dei diritti, ma certe cose non cambiano mai" affermano gli organizzatori di Liguria Pride.

Giardini Luzzati

La serata è in programma mercoledì 23 febbraio 2022 alle 21 ai Giardini Luzzati, Genova: "Dopo Sanremo, dopo San Valentino, dopo San Faustino... torniamo con i piedi per terra! - affermano gli organizzatori - Ugole così incantate non le avete mai sentite! E tra un drink e una canzone, facciamo conoscenza, “con le mani, con la testa, con il ***, con il cuore!".

Obbligatori per partecipare mascherina e super Green Pass.