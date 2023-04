Un nuovo parco giochi "inclusivo" a San Bartolomeo

Nuova veste, con particolare attenzione all'inclusività, per il parco dei giardini Marco Polo a San Bartolomeo al Mare, al centro di una vasta opera di riqualificazione finanziata con risorse di Regione Liguria.

Il Parco Giardini Marco Polo di San Bartolomeo al Mare è stato oggetto di un intervento di miglioria. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha infatti ricevuto da Regione Liguria un contributo del fondo ministeriale per 25.000 euro per la realizzazione di interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità. Con questo contributo l'Amministrazione comunale - che ha partecipa finanziariamente con un ulteriore apporto pari a 6.250 euro - ha installato un castello più grande, un’altalena a cestello, oltre a vari pannelli gioco tipo memory. Sono state inoltre sostituite alcune altalene per bimbi, è stata tinteggiata nuovamente la ringhiera ed è stata realizzata la pavimentazione anti trauma e colorata.