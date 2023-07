Venerdì la festa finale dell'Educamp 2023

Si sta avviando al termine l'edizione 2023 dell'Educamp Coni in provincia di Imperia che si è svolto a Sanremo e a Taggia, organizzato dalla Polisportiva dei Fiori 2.3.

Venerdì la festa in Valle Armea

Venerdì 21 luglio si è concluso l'Educamp di Sanremo, una settimana dopo finirà anche quello di Taggia e proprio in quell'occasione, venerdì 28 luglio, si svolgerà la grande Festa finale che raggrupperà tutti i partecipanti presso il polo sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle Armea, festa alla quale sono ovviamente invitati a partecipare tutti i parenti dei partecipanti, oltre ai rappresentanti delle diverse società sportive che hanno aderito al progetto.

L'appuntamento è stato fissato alle ore 16 con ingresso sul lato sud della struttura, e a tutti i partecipanti verrà consegnato da alcuni ‘campioni’ dello sport un gadget in ricordo della loro esperienza.

L'Educamp Coni 2023 ha visto la partecipazione di quasi 300 iscritti di età compresa tra 6 e 14 anni che dal lunedì al venerdì compresi sono stati presi in carico dagli organizzatori che li hanno seguiti con grande attenzione, proponendo attività sportive adatte alle loro capacità e alla loro età. Ad occuparsi dell'Educamp è stato un qualificato staff di educatori, laureati in scienze motorie o tecnici conclamati che operano presso le diverse società sportive aderenti al progetto 'Dal gioco ai giochi', format del Coni finalizzato a far conoscere ai giovanissimi le diverse possibilità di praticare sport in modo continuativo a seconda delle loro singole e diverse attitudini.

Non solo sport nel ricco menu proposto: passeggiate, mare, giochi e test sportivi, divulgazione con la Lipu e approfondimenti sul magico mondo delle api.

Le attività proposte in questa edizione si sono tenute presso la piscina comunale di Arma di Taggia, la piscina Mediterranèe a Sanremo, gli impianti del polo sportivo del Mercato Fiori di Sanremo, il PalaRuffini di Taggia, la palestra comunale delle Levà ad Arma, senza dimenticare la preziosa collaborazione offerta dalla Pro Loco di Poggio, dall'Asd Badalucco 2009, dall'Argentina Arma Calcio, dallo Csen Imperia, dal 'trenino' di Daniele Polidori, per finire con gli apprezzati pranzi preparati dallo chef Luca Muratore.

A dirigere il progetto Educamp 2023 è stata Alice Frascarelli presidente della Polisportiva dei Fiori 2.3, a coordinare gli educatori è stato il professor Samuele Perotti mentre Cesare Fagnani (presidente Nlp Sanremo) si è occupato di logistica e accoglienza con i professori Daniela Breggion e Nino Ioppolo.

I componenti dello staff sono stati Fabrizia Fontanesi, Leandro Andrian, Luca Siccardi, Marzia Patricelli, Jessica Rinaldi, Francesco Sparneri, Alberto Drago, Isabel Toribio, Alicya Panizzi, Matteo Ginestra, Giorgia Filice, Stefano Marzorati e Ilaria Cavicchia.

Sicuramente anche questa edizione è stata un’esperienza interessante che ha offerto ai giovani partecipanti e alle loro famiglie un servizio di ‘centroestivo’ di qualità , reso possibile dall’entusiasmo e le capacità delle qualificate Associazioni che hanno aderito e messo a disposizione i loro tecnici.Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Volley Team ArmaTaggia, Olimpia Basket, la Asd Cassini Pallapugno, Argentina Arma Calcio, Sanremo Baseball Club, Budo Sanremo,Liguria Calcio non Vedenti, Softball School Sanremo, Minigorlf Arma, CWK Taijiquan Sanremo, GECO Clumb, Canottieri Sanremo, Taggese Tennis Club, Nuova Ciclistica Arma, Karate ArmaTaggia, Circolo Velico Arma e Ginnastica Riviera dei Fiori.