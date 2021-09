11 settembre 2001: ecco perché tutti ricordano precisamente dove fossero vent'anni fa

“Tu dov’eri e cosa stavi facendo?” riceveremo una risposta sicura; i ricordi di tutti in relazione a quel giorno paiono essere impressi a fuoco nella memoria a lungo termine . Per quale motivo? Le neuroscienze svelano cosa accade nel cervello di una persona sottoposta a eventi di altissimo impatto emotivo e i meccanismi responsabili dei ricordi correlati .

Il cortisolo

Come accennato la risposta si trova nella biologia e nella chimica dell'organismo. Il cortisolo è un ormone prodotto dal surrene su “richiesta” del cervello: conosciuto volgarmente anche come l’ormone simbolo dello stress. Nei momenti di maggior tensione va a determinare l’aumento di glicemia e grassi nel sangue, mettendo a disposizione l’energia di cui il corpo ha bisogno. Nel libro del giornalista Luca Poma “Il sex appeal dei corpi digitali” compare un intervento illuminante sul tema – dello svedese Lars Olov Bygren, specialista di medicina preventiva al Karolinska Institute – in cui si ricorre proprio all’esempio della memoria legata all’11 settembre.

“Se viviamo un un momento altamente emozionante, e quindi stressante per il cervello, l’ormone cortisolo fa da mediatore in un processo che porta alla fortissima impressione di quell’evento nella memoria. E’ per questo che tutti ci ricordiamo cosa stavamo facendo e dove fossimo l’11 settembre 2001.”

E il fenomeno dei ricordi distorti...

Ma attenzione, le sorprese del nostro cervello non sono ancora finite. Un altro studio molto interessante pubblicato sul Journal of Experimental Psychology, bimensile dell’Associazione Psicologica Americana, ha dimostrato che alcuni vantano ricordi dei quali sono convinti – in relazione a dove fossero e cosa stessero facendo l’11 settembre 2001 – ma non è affatto detto si tratti della verità.

Pare infatti che il cervello umano, a fronte di eventi tanto traumatici e catartici, possa distorcere i fatti, mischiandoli con delle proiezioni emotive. Il risultato è che, in assoluta buona fede, si costruisce inconsciamente un nuovo ricordo che mischia ciò che è realmente accaduto con le derive emotive che ci hanno influenzato. Un esempio? Un uomo sosteneva convintamente di essere sceso in strada durante l’attacco, probabilmente perché a livello empatico si sentiva “in dovere” di esprimere vicinanza ai feriti che vagavano disperati in cerca di aiuto. In realtà si è scoperto che ha assistito agli eventi dal suo ufficio, senza mai lasciarlo. Eppure non stava mentendo: quella era la verità del quale si era convinto.

Fonte: newsprima