A Bordighera torna il mercatino di Natale del Risveiu

Torna a Bordighera, nel weekend dal 10 al 12 dicembre prossimi, dopo uno stop di due anni per la pandemia, il "Mercatino di Natale", organizzato dall'associazione "U Risveiu Bordigotu", in collaborazione col circolo ricreativo culturale, con sede a Vallecrosia, "AnticoDoc". La location resta il centro storico e, come sempre, saranno allestite bancarelle con prodotti artigianali. Chiunque desiderasse maggiori informazioni o volesse prenotare, può telefonare al numero 338/7262822 (Monica).