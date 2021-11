Accensione anticipata per i riscaldamenti

Cervo

Con novembre è arrivato il freddo: anche Cervo Corre ai ripari

Lina Cha autorizza l'accensione dei riscaldamenti

A fronte del repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni, il sindaco di Cervo Lina Cha ha firmato un'ordinanza in base alla quale è consentita laccensione degli impianti di riscaldamento per edifici pubblici e privati a partire dal 6 e fino al 14 novembre compreso, fino a un massimo di cinque ore giornaliere su tutto il territorio comunale.