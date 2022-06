Accoltellamento a Imperia arrestato il responsabile

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino tunisino trentenne il quale, poche ore prima, aveva aggredito due persone originarie del Bangladesh - un 54enne ed un 41enne - brandendo un coltello da cucina di grosse dimensioni: colpiti al collo, alla nuca e alla testa, i due sono stati portati all’ospedale di Imperia per le cure del caso, ma non versano in pericolo di vita. Allo stato, sembra che alla base dell’aggressione vi siano futili motivi, in fase comunque di approfondimento.

A fermare l’aggressore poco prima dell’arrivo dei Carabinieri sono stati due agenti di Polizia Penitenziaria, che si trovavano in Via XX Settembre liberi dal servizio.

In serata, il fermato è stato trasferito al carcere di Imperia.