Addio a Vittoria Arienti vedova Salvaterra, oggi il funerale

Lutto nella Polisportiva Vallecrosia Academy per la scomparsa di Vittoria Arienti, la mamma della tesoriera della società biancorossa, Dima Salvaterra. E' mancata all'affetto dei suoi cari, all'ospedale di Imperia, all'età di 83 anni.

«E’ morta Vittoria Arienti vedova Salvaterra. Era la mamma della nostra tesoriera, Dima Salvaterra» – annuncia la società biancorossa – «Inoltre era la nonna di Tommaso, Filippo e Riccardo Salvaterra, i figli del nostro caro amico Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020». In questo difficile momento, la società, il presidente Vincenzo Todaro, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Dima: «Desideriamo porgere le più sentite condoglianze a Dima e a tutta la famiglia».

Il funerale di Vittoria Arienti si terrà oggi, lunedì 1° agosto, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta. Dopo la celebrazione della santa messa il feretro proseguirà per l'Ara crematoria. La famiglia non desidera fiori ma opere di bene da devolvere a Ail-Onlus c/c postale n° 873000 intestato a Ail-Onlus in via Casilina 5 - 00182 Roma o Iban IT30S076010320000000087300.