Addio al cantautore genovese Piero Parodi

Si è spento all'età di 86 anni il cantautore genovese Piero Parodi; era ricoverato da tre mesi all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Con i suoi 35 singoli e 15 album, Pietro Paolo Parodi è stato uno dei cantautori della storia della musica folk dialettale e della canzone genovese. Un milione e mezzo le copie vendute in 60 anni di carriera.

Parodi ha collaborato con molti artisti liguri come Fabrizio De Andrè, Paolo Villaggio, Vittorio De Scalzi, Franca Lai e i Trilli, ed ha partecipato a trasmissioni televisive nazionali RAI negli anni '70.

Lo ricorda la collega e amica cantautrice folk genovese Franca Lai sul suo profilo Facebook:

Mai e poi mai avrei voluto salutarti per sempre, ci sono dolori che fanno più o meno male, questo mi fa malissimo, ci siamo sentiti appena ricoverato ed eri come sempre molto dinamico, non dimenticherò mai che nei miei momenti peggiori sei stato sempre al mio fianco "rivali" nella musica, ma sempre amici nella vita di tutti i giorni.

Ti voglio bene e mi mancherai, tieniti in allenamento perché quando arriverò da te organizzeremo un "Concerto in paradiso"