Addio alla professoressa Graziella Tedesco

Lutto nel mondo della scienza e della scuola

I funerali si terranno giovedì pomeriggio a Vallecrosia

Lutto nel mondo della scuola e della scienza

E' lutto nel mondo della scuola e della scienza per la scomparsa della professoressa Graziella Tedesco. Una donna di cultura, musicista, scienziata e ricercatrice all'Istituto dei Tumori di Milano. Una ottima insegnante per i ragazzi del Liceo di Ventimiglia e di Sanremo che hanno avuto la fortuna di averla come docente.

A dare l'annuncio della morte è il marito Adriano Biancheri, con il figlio Paolo, la nuora Marina, le nipoti Ginevra e Lucrezia, i fratelli, i generi e i nipoti.

I funerali si terranno giovedì alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia