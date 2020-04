Addio Dottore, muore Franco Roggero, storico medico della Valle Arroscia

Il lutto

Pieve di Teco in lutto, muore dopo una lunga malattia Franco Roggero. Aveva 70 anni. Storico medico di base era andato in pensione un paio di anno fa. Roggero ha curato generazione di abitanti della Valle Arroscia. Negli ultimi anni era entrato in politica con la lista civica “Pieve bene Comune” e rappresentava la minoranza in comune assieme a Renzo Brunengo e Camilla Molinari.