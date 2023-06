Anche i sindacati lanciano l'allarme afa sui mezzi RT

Le segreterie provinciali di Faisa-Cisal e Ugl Trasporti intervengono con una nota stampa sulla flotta dei mezzi RT. La maggior parte degli autobus di linea nella Riviera dei Fiori sono privi di un sistema di condizionamento funzionante.

Sindacati lanciano l'allarme afa sui mezzi RT

«Autobus senza aria condizionata, con impianti di climatizzazione vetusti e non funzionanti, con l'arrivo del caldo- scrivono- chi viaggia su un autobus di linea della Riviera Trasporti molto spesso è costretto a subire il disagio di non ricevere il benché minimo refrigerio, come invece dovrebbe»

"Intervenire per scongiurare malori"

«Per l’ennesimo anno- aggiungono- siamo costretti a segnalare il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella maggior parte degli autobus della flotta di Rt La preoccupazione della Faisa Cisal e del Ugl Trasporti è che questa situazione possa generare un microclima invivibile all’interno dell’autobus, e che possa causare improvvisi malori sia per il conducente che per l’utenza (come avvenuto in data odierna nel quale una ragazza ha avuto malore con a causa delle temperature elevate all'intero dell'autobus)»

«Pertanto il sindacato chiede all'azienda di intervenire tempestivamente- concludono- per risolvere il problema in tempi brevissimi».