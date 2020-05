Anche il San Martino inserito nella sperimentazione del farmaco anti Coronavirus

Aifa autorizza la sperimentazione di Remdesivir

L’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, ha inserito il Policlinico San Martino di Genova nella lista dei centri di sperimentazione per la somministrazione compassionevole del farmaco antivirale Remdesivir, ideato per curare la terribile infezione Ebola ma efficace anche contro il Coronavirus (secondo uno studio condotto negli USA, accellererebbe la guarigione dei pazienti covid-19 positivi).” In commissione Affari sociali -dichiarano i deputati liguri della Lega Edoardo Rixi, Sara Foscolo, prima firmataria dell’interrogazione, Flavio Di Muro e Lorenzo Viviani – abbiamo presentato un’interrogazione al ministro della Sanità Speranza perché il nosocomio genovese, il primo in cui a inizio emergenza Covid-19, l’antivirale è stato sperimentato con buoni risultati, potesse riavviare la sperimentazione. La somministrazione ai pazienti, infatti, era stata interrotta dopo l’alt imposto dal comitato etico nazionale, a cui, dopo il dl Cura Italia, approvato dalla maggioranza di governo, è sottoposta l’autorizzazione, in modo centralistico, di ogni farmaco negli ospedali del Paese. In attesa che arrivi l’ufficialità al riavvio della sperimentazione, esprimiamo soddisfazione per aver portato, con successo, la voce della Liguria e dei medici del Policlinico San Martino, aprendo a tutti i liguri la possibilità – conclude -di essere curati, in via sperimentale, con il Remdesivir”.